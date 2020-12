Stiri pe aceeasi tema

- Scriam in „Adevarul de Cluj”, din februarie 1996, un articol cu acest titlu, foarte mandru de minunata pozitie interbelica a Romaniei de a fi la pupitrul conducerii Ligii Natiunilor, deci chiar in mijlocul eforturilor Europei de a asigura pacea si securitatea pe continentul nostru. Asadar, nu eram intr-o…

- Traind in cercul nostru stramt, in care azi …nenorocul ne petrece, avem, totusi, la indemana o sansa uriasa de a iesi din acest cerc, si anume eliberarea, libertatea prin Cultura. Am ajuns timpurile in care sansa nu o are doar cativa privilegiati, ci fiecare om. Lectura ne este la indemana. Cum gestionam…

- Peste 1.830 de cereri pentru urna mobila au fost inregistrate la Biroul Electoral Judetean Covasna, 121 dintre acestea fiind depuse de persoane diagnosticate cu COVID-19. Pana la ora 16,00 in judetul Covasna votasera 36.435 de persoane, dintre care 2.065 pe liste speciale, iar 1063 cu urna mobila, prezenta…

- La mai bine de trei saptamani de cand rata de infectare cu Covid-19 in Sfantu Gheorghe a sarit de 3 la mia de locuitori, fapt ce a determinat impunerea unor restricții precum inchiderea restaurantelor, a barurilor, cinematografelor, teatrelor și trecerea la invațamantul online in toate unitațile…

- Nu se poate mai frumoasa rugaciune creata de oameni de-a lungul secolelor decat „Tatal Nostru”, mai ales rugarea „Painea noastra cea de toate zilele, da-ne-o noua astazi…” Este deosebit de emotionanta, pentru ca se aminteste ca de „painea noastra”, cu atributul, spus tot cald, „cea de toate zilele”,…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege care prevede acordarea unui pachet minimal de servicii sociale fiecarui copil si familiei acestuia, pachet care include servicii de baza si de informare in domeniul sanatatii, educatiei si protectiei sociale. Proiectul de lege are ca obiect de…

- Au perfecta dreptate unii istorici si sociologi sa afirme ca odata cu crearea Romaniei Mari, in 1918, sistemul de discriminare si marginalizare a romanilor in propria tara a continuat, deoarece economia, comertul si finantele erau in mainile vechilor asupritori de veacuri, in buna parte, chiar si dupa…

- Vorbindu-se despre expozitia de arta si cusaturi organizata in plin centrul Bucurestiului, in patru mari sali ale Cercului Militar de pe Calea Victoriei, s-a relevat faptul ca „Femeia face Unirea. Rolul ei in aceasta sfanta Unire a Patriei a fost preponderent”. Ea „a fost insufletitoarea ostasilor,…