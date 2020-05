Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Civica pentru Demnitate in Europa (ADEC) ii solicita imprativ Președintelui Klaus Iohannis sa nu mai tergiverseze retragerea decorației „Steaua Romaniei” in cazul liderului UDMR Kelemen Hunor. ADEC atrage atenția opiniei publice cu privire la faptul ca Președintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Presedintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, a afirmat ca, la implinirea a 102 ani de la Unirea Basarabiei cu Regatul Romaniei, avem datoria sa nu uitam niciodata acest lucru si sa amintim tinerilor ce „forta morala si nationala superioara a stat in sufletele acelor ‘parinti ai patriei'”. „Romania…

- In contextul crizei generate de COVID-19, Romania este singura tara din Europa care a adoptat masura de interzicere a distributiei in afara Romaniei (in UE si in afara UE) a tuturor medicamentelor autorizate din Canamed, incalcand astfel deciziile Comisie Europene privind evitarea blocajelor Pietei…

- Elevii care se pregatesc pentru Evaluarea Nationala si Bacalaureat pot urmari de astazi cursurile de Telescoala organizate de TVR in contextul inchiderii scolilor din cauza noului coronavirus. In saptamana 16 – 22 martie, scolile din Romania raman inchise, asa cum au decis autoritatile. Pentru elevii…

- Cetatenii care vin, incepand cu ora 21,00, in Romania din tari care au peste 500 de cazuri de coronavirus confirmate, precum Franta, Germania, Spania, vor fi izolati la domiciliu timp de 14 zile. Masura a fost anuntata duminica de ministrul de Interne, Marcel Vela, intr-o conferinta de presa. De asemenea,…

- In urma cu 30 de ani, la 11 martie 1990, in Piata Operei din Timisoara a avut loc o manifestatie organizata de societatile „Timisoara”, „Europa” si Confederatia „16 Decembrie”, in cadrul careia s-a adoptat documentul numit „Proclamatia de la Timisoara”, potrivit lucrarii ”Istoria Romaniei in date” (Editura…

- Din 1 martie 2020, se relanseaza Start ONG, primul și singurul program de finanțare din Romania dedicat ONG-urilor mici sau a celor aflate la inceput de drum. Finanțarea totala acordata in 2020 pentru dezvoltarea micilor ONG-uri este de 500.000 de euro și iși propune susținerea a aproximativ 130 de…

- Un „mall cultural” care va avea, printre altele, cea mai moderna sala de concerte din Romania, va fi construit in locul hotelului Bodoc din centrul municipiului Sfantu Gheorghe, care va fi demolat, au anuntat, vineri, autoritatile locale. Primarul Antal Arpad a declarat, in cadrul unei conferinte de…