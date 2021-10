Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de procurori va acorda asistenta procurorului Victor Furtuna, care conduce urmarirea penala in privinta procurorului general suspendat din functie, Alexandr Stoianoglo. Grupul a fost format „avand in vedere complexitatea si rezonanta sociala a cazului”, transmite IPN.

- Demersul procurorului, privind plasarea lui Alexandr Stoianoglo în arest pentru 30 de zile, ramâne a fi examinata la Judecatoria Ciocana. Hotarârea a fost luata de judecatorii Curții Supreme de Justiție, dupa ce avocații procurorului general suspendat au solicitat stramutarea…

- Unii juriști critica modul in care a fost reținut Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo, denunțind viciile procedurale și exprimindu-și opinia ca scenariul ar fi fost minuțios pregatit pentru a servi societații un spectacol televizat. Juristul Nicolae Eșanu crede ca decizia CSP de a desemna…

- Procurorul Victor Furtuna, din cadrul Procuraturii Anticorupție, desemnat de CSP, in cadrul ședinței de astazi, pentru a examina sesizarea depusa de catre deputatul Lilian Carp in adresa șefului PG, Alexandr Stoianoglo, a fost, in 2019, procurorul pe caz in dosarul intentat pe numele fostului șef PCCOCS,…

- Michael La Rosa, secretarul de presa al Primei Doamne a Americii, a scris pe Twitter ca realizatorii unui program Fox News ar trebui sa prezinte scuze, dupa ce in cadrul emisiunii s-a spus ca Jill Biden, a dezamagit țara și nu trebuia sa-și lase soțul sa

- Sunt restricții de trafic pe autostrada A1 București – Pitești, in zona localitații Uliești, județul Dambovița, din cauza unui incendiu de vegetație. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al...

- Deputații se convoaca intr-o noua ședința la Parlament. Pe ordinea de zi figureaza un singur subiect - Audierile privind progresul acțiunilor in procesul de recuperare a banilor sustrași din sistemul bancar. Procurorul general, Alexandr Stoianoglo, raportorul proiectului va absenta de la ședința.

- Veaceslav Platon și Gheorghe Cavcaliuc ar putea fi dați in urmarire internaționala in cazul in care nu se vor prezenta la Procuratura, a anunțat șeful instituției, Alexandr Stoianoglo. Totodata, acesta a declarat ca in dosarul lui Vlad Plahotniuc ar fi fost facute progrese, fara a specifica,…