- Takumi Minamino la Liverpool // Daca Erling Haaland (19 ani), puștiul- minune al lui RB Salzburg, va ajunge cel mai probabil la Borussia Dortmund, Liverpool intenționeaza la randul sau sa puna mana pe un jucator de perspectiva din tabara austriecilor. ...

- Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a apreciat ca Balonul de Aur din acest an ar trebui castigat de Lionel Messi sau Virgil Van Dijk, potrivit news.ro.Citește și: Rareș Bogdan a gasit soluția salvatoare pentru PSD: ‘Dați-le o șansa sa va scoata din noroi!’ "Daca dati Balonul…

- Liverpool va evolua, in deplasare, cu Aston Villa, in sferturile de finala ale Cupei Ligii Angliei, s-a stabilit in urma tragerii al sorti potrivit news.roCelelalte meciuri din aceasta faza sunt urmatoarele: Oxford United (liga a III-a) - Manchester City; Manchester United -…

- Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a anuntat ca formatia lui nu se va prezenta la meciul din sferturile de finala ale Cupei Ligii, daca organizatorii, EFL, nu gasesc o data convenabila pentru disputarea partidei, informeaza lequipe.fr potrivit news.ro"Daca nu gasesc o data convenabila…

- Antrenorul echipei Liverpool, Jurgen Klopp, a anuntat ca formatia lui nu se va prezenta la meciul din sferturile de finala ale Cupei Ligii, daca organizatorii, EFL, nu gasesc o data convenabila pentru disputarea partidei, informeaza lequipe.fr.

- Ianis Hagi a prins doar ultimele minute din meciul din Liga Campionilor, Genk - Liverpool. Antrenorul belgienilor, Felice Mazzu, l-a lasat pe banca de rezerve pe decarul echipei naționale a Romaniei, mutare care l-a surprins și pe tehnicianul vicecampioanei Angliei, Jurgen Klopp, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Jurgen Klopp (52 de ani), antrenorul lui Liverpool, a declarat ca nu ar accepta ca discursurile sale din vestiar sa fie publicate in mediul online. In caz contrar, germanul a afirmat ca și-ar da imediat demisia. Context: Liverpool s-a impus in ultima etapa de Liga Campionilor, scor 4-3 impotriva celor…

- Joel Matip (28 de ani), fundașul central al lui Liverpool, este incert pentru meciul cu Salzburg, de miercuri, din grupa E a Ligii Campionilor, dupa ce a suferit o accidentare ușoara in meciul cu Sheffield United, anunța MEDIAFAX.Jurgen Klopp, antrenorul echipei, a anunțat ca internaționalul…