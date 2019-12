Jupiter va intra in seara de 2 decembrie 2019 in zodia Capricorn. Marele Benefic al zodiacului va traversa zodia Capricorn timp de aproximativ un an de zile, pana pe data de 19 decembrie 2020, energia sa fiind resimțita de absolut toate zodiile. Jupiter, planeta expansiunii, a bogației, a oportunitaților și a norocului, a abundenței (materiale și spirituale), parasește dupa un an de zile zodia sa de domiciliu, Sagetator, zodie in care s-a simțit excelent și oportunitațile aduse de Marele Benefic au fost pe masura. Dupa 12 ani, iata ca Jupiter intra, din nou, in semnul Capricornului, zodie in care…