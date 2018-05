Stiri pe aceeasi tema

- „Trilogia II” semnata de Irina Rimes continua cu a doua piesa, „In locul meu”. Dupa ce a lansat de curand prima melodie a acestei trilogii, „Beau”, Irina continua acest proiect original despre realitati alternative care conduc spre acelasi final cu piesa „In locul meu”.

- Mark Azekko lanseaza primul single din cariera – “Insane”, featuring Misha Miller, disponibil de astazi pe toate platformele digitale de streaming. Piesa “Insane”, compusa in studiourile DeMoga Music de catre Mark Azekko, Marius Moga si Eneli, este o productie EDM cu influente pop, ce vorbeste despre…

- Andrei Leonte a revenit cu o noua piesa, lansand la Cinema City VIP din ParkLake videoclipul-scurtmetraj „Dragoste in haine de casa” – o piesa emotionanta, care dezvaluie povestea de dragoste ce a inspirat trilogia muzicala inceputa in 2016. Piesa este compusa de Victor Razvan Alstani, iar versurile…

- Giulia ne da fiori cu noua piesa, creata in colaborare cu Irina Rimes pentru partea de compoziție. Piesa trezește la viața in preajma primaverii și arata care sunt lucrurile din care izvorasc sentimentele și care ne dau fiori. Piesa “Imi da fiori” te face sa visezi, sa suspini și sa o pui pe repeat,…

- Black Matias si What’s UP sunt iarna pe val, iar acum a venit momentul pentru „Atat de rece”! Primul cod rosu din aceasta iarna, iar cei doi artisti lanseaza single-ul si clipul „Atat de Rece”. Piesa este produsa de What’s UP si compusa de cei doi artisti, iar clipul este regizat de Ionut Trandafir…

- The Kryptonite Sparks au ales sa ne umple weekend-ul de energie pozitiva și vibe-uri bune cu o noua piesa, lansata vineri. Baieții de la The Kryptonite Sparks vor incepe un turneu prin țara pe 22 februarie, ei ajungand prin 11 orașe cu noile piese, dar și cu cele deja consacrate precum “Și golanii beau…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici lanseaza cel de-al treilea episod: „Nu te las”, interpretata de Cristine Popa intr-o maniera pop dance cu influente dubstep. Piesa este produsa de Damian Draghici in studioul Share…