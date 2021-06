Stiri pe aceeasi tema

- O singura medalie a obtinut echipa Romaniei, sambata, in prima zi a CE Liga 1, de pe Cluj Arena, prin Adelina Panaet - argint in proba de 3.000 de metri obstacole. Dupa derularea a 21 de probe din 40 programate in cele doua zile de concurs, Romania se afla pe locul 11 din 12 participante, potrivit…

- Competiția, gazduita in premiera de Romania, se va derula in acest weekend, la Cluj, și va reuni la start campioni de calibrul grecului Miltiadis Tentoglou, a elvețiencelor Ajla DelPonte și Angelica Moser sau a olandezei Femke Bol. In reprezentativa tricolora se regasesc opt sportivi legitimați la cluburile…

- Campioana de la CSM Focșani 2007 va concura in proba de 3000 metri plat Claudia Prisecaru, eleva profesorului Cristian Orza, va reprezenta Romania in proba de 3000 metri plat a Campionatului European pe echipe la atletism, primul eveniment de pista european gazduit vreodata in țara noastra…

- REȘIȚA – In perioada 6-9 mai a avut loc Campionatul Național de lupte U15, la Targu Mureș, unde școala reșițeana de lupte a dat o campioana naționala. Elvira Dragan a obținut locul I, iar la finalul acestei luni va participa la Europenele de lupte! Brian Techerean a obținut argintul, Iasmina Golea a…

- Angelica Nicoleta Muscalu (CSS Triumf) a castigat titlul in proba de sarituri de la platforma, duminica, in ultima zi a Campionatelor Nationale de sarituri in apa, de la Bacau.Muscalu s-a impus cu un total de 226,90 puncte, fiind urmata in clasamentul final de colegele sale de club Ioana Andreea Carcu,…

- Aiudeanca Bianca Valc, sportiva legitimata in prezent la CSS Blaj, unde este antrenata de Ioana Bozdog, a devenit campioana nationala in proba de 1.500 de metri la copii I. La Campionatul National de Atletism pentru copii 1 si copii 2, etapa finala, competitie desfasurata la Bucuresti in perioada 26-27…

