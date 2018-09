Juncker, avertisment pentru ţările în care statul de drept este în pericol Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat miercuri, in plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg, in cadrul Discursului sau anual privind Starea Uniunii, ca executivul comunitar se opune tuturor atingerilor statului de drept si a afirmat ca articolul 7 din Tratatul UE trebuie sa se aplice acolo unde statul de drept este in pericol.



"Comisia Europeana se opune tuturor atingerilor aduse statului de drept", a declarat Juncker in cadrul discursului sustinut in plenul PE. El a adaugat ca la nivelul executivului comunitar exista o ingrijorare privind evolutiile

Sursa articol: dcnews.ro

