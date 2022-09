Jumbo se extinde la Iași: Primăria a autorizat lucrările la magazinul de pe bld. Socola Jumbo, retailerul grec de jucarii și decorațiuni interioare, va deschide un hypermarket la Iași in locul unei foste hale Iasitex, in imediata vecinatate a Dedeman, din zona bld. Socola. Datele tehnice arata ca hypermarketul din capitala Moldovei va fi unul dintre cele mai mari magazine pe care compania le are in Romania. Refuncționalizarea fostei hale a demarat inca din anul 2017, cand Iasitex, unul dintre foștii proprietari, a inceput demersurile pentru racordarea la rețele de utilitați, lucrarile pentru branșamente (electric, gaze naturale și apa) fiind autorizate doi ani mai tarziu. Apoi, proprietatea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria a dat unda verde pentru inceperea lucrarilor la magazinul Jumbo de pe bld. Socola. In acest sens, retailerul grec de jucarii si decoratiuni interioare va reamenaja o fosta hala Iasitex, din imediata vecinatate a Dedeman. Refunctionalizarea fostei hale a demarat inca din anul 2017, cand Iasitex…

- Critici dure din partea lui Cozmin Gușa dupa ce organizatorii Moldova Business Week 2022 au omis voit neinvitarea Asociației Investitorilor Romani (AIR) la acest eveniment. Gușa susține ca in timp ce vin le București și cer și gratis din partea Romaniei gaze, energie electrica și alte produse, conducatorii…

- Romania, „pe locul unu european la severitatea accidentelor” Politia Rutiera. Foto: facebook.com/ministeruldeinterne Emisiunea: "Matinal" - Realizator: Catalin Cârnu - Datele preliminare raportate de firmele de asigurare pentru primele șase luni din acest an indica o stabilizare a…

- TOP județe din Romania in care oamenii traiesc cel mai mult. Pe ce loc se afla Alba. La oraș, speranța de viața este mai mare Datele publicate de Institutul Național de Statistica arata ca locuitorii din județele Valcea, București și Cluj au cea mai mare speranța de viața din Romania. La oraș oamenii…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunța ca in anul 2021 și in primele luni ale acestui an s-au inregistrat recorduri de adopții, dupa simplificarea legislației in domeniu, astfel ca peste 2.000 de copii și-au gasit familii in aceasta perioada. „Familiile din Romania continua sa adopte intr-un numar…

- Incepand de luni, timp de doua saptamani la Iasi va circula un autobuz electric proiectat și fabricat in Romania, la Baia Mare. Cateva caracteristici ale prototipului ATP Bus: are in total 83 de locuri, o lungime de 12,18 m; in varianta de configurație speciala, omologarea ii permite 95 de locuri. Are…

- In anul 2021 populația Europei a scazut pentru al doilea an consecutiv. Uniunea Europeana se confrunta cu peste 2 milioane de decese cauzate de pandemia de COVID-19, iar țara noastra se afla printre țarile cu cele mai mari scaderi ale populației. Conform informațiilor furnizate de Eurostat, populația…