- Unitatile scolare trebuie sa ia masuri pentru prevenirea raspandirii gripei. Solicitarea a venit din parte Ministerului Educatiei Nationale, care a transmis ca se suspenda cursurile in cazul apariției de minimum trei cazuri de gripa confirmate intr-o clasa de elevi sau copii. In aceste situatii, se…

- Ministerul Educatiei a transmis o nota catre Inspectoratele Scolare Judetene cu masurile obligatorii pe care unitatile de invatamant trebuie sa le aplice pentru prevenirea imbolnavirilor in colectivitatile de prescolari si elevi.Conform notei, unitatile de invatamant trebuie sa realizeze, zilnic, ...

- Cadrele didactice din Lugoj pot scoate copiii din colectivitate daca acestia prezinta simptome de raceala. Mai multi directori de gradinite si scoli au apelat la profesori si educatori sa ia masuri rapide si ferme daca observa ca elevii prezinta simptome de raceala. Decizia a fost luata preventiv pentru…

- Nu mai puțin de șapte persoane au fost amendate saptamana trecuta de polițiștii locali din Timișoara pentru ca au abandonat deșeuri pe domeniul public și au fost surprinse de camerele de supraveghere amplasate in diverse locații din oraș. Doua dintre aceste persoane au fost sancționate cu cate 6000…

- Incepand cu acest an, Primaria Mangalia va asigura paza in unitatile de invatamant din localitate cu politisti locali, renuntand astfel la contractele cu firmele de paza, platite din bugetul local. Primarul Radu Cristian a declarat ca aceasta masura are ca scop eficientizarea activitatii, dar si reducerea…

- Unitatile de invatamant din Mangalia vor fi pazite, din acest an, de catre Politie Locala, Primaria renuntand la contractele cu firmele de paza. Primarul Cristian Radu a mentionat ca unele dintre aceste firme nu isi indeplineau obligatiile contractuale, iar in preajma unitatilor scolare au avut loc…

- Comisia pentru munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport favorabil proiectului de lege privind acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant. Proiectul initiat de 8 parlamentari ai PSD si ALDE prevede acordarea…