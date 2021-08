Jumătate din turiștii străini cazați în Varna în luna iunie au fost români Românii au reprezentat aproape jumatate din totalul turiștilor straini care și-au petrecut vacanța în Varna în luna iunie, scrie site-ul 24chasa, citat de Rador.



Numarul total de cazari în regiune, în toate locurile de cazare, înregistrate în luna iunie 2021, a fost de 313.400. Cetațenii bulgari au avut 92.700 nopți de cazare iar strainii – 220.700.



Turiștii din România, Polonia, Ucraina și Germania au înregistrat cele mai multe nopți de cazare.



Din numarul total al celor cazați, 43,2% sunt bulgari, iar 49,2% dintre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

