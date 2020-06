Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit meteorologilor, in Bucuresti se vor inregistra duminica 24 de grade C, insa temperaturile vor scadea in urmatoarele zile, in timp ce vantul va creste in intensitate, iar de luni sunt semnalate averse si descarcari electrice, informeaza news.ro. Prognoza meteorologica pentru intervalul 31.05.2020…

- Meteorologii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, luni, prognoza pentru Capitala și avertizeaza ca pana miercuri sunt posibile ploi torențiale mai ales dupa-amiaza și seara....

- INFORMARE METEOROLOGICAInterval de valabilitate: 25 mai, ora 12:00 – 27 mai, ora 23:00 In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata…

- Vremea continua sa fie capricioasa in continuare, iar meteorologii anunța o racire accentuata in Capitala, unde in cursul zilei de joi, temperaturile din termometre nu vor depași 17 grade.

- Vremea se va raci in București, incepand de vineri de la pranz, și va bate vantul, anunța Administrația Naționala de Meteorologie intr-o prognoza speciala pentru Capitala, valabila pana sambata dimineața.

- Meteorologii anunța ca vremea va fi calda, dar nu scapam de averse. Chiar și in Capitala ne putem aștepta la ploi de scurta durata.Astazi vremea se va mentine in general instabila, dar calda pentru aceasta data indeosebi in regiunile extracarpatice. Vor fi averse si frecvente descarcari electrice…

- Meteorologii au emis, marti, o prognoza speciala pentru municipiul Bucuresti, valabila pana joi, la ora 10.00. In acest interval, vremea va fi inchisa si deosebit de rece, cu rafale de vant ce pot atinge 70 de kilometri la ora.

- Meteorologii au emis prognoza speciala pentru București. In zilele urmatoare, vremea in Capitala se va raci, fiind așteptate ninsori și viscol. Vremea in București 21-22 martieIncepand de sambata seara, cerul va fi temporar noros noros, iar vantul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificari…