- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare Cod galben de vant puternic in Oltenia și in alte zone ale țarii. Meteorologii spun ca, in intervalul 27 ianuarie, ora 05.00 – 27 ianuarie, ora 22.00, vor fi intensificari ale vantului in Oltenia. De asemenea, in cea mai mare parte a Transilvaniei,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de vant puternic si viscol in 20 de judete, valabila pe parcursul zilei de sambata.In intervalul orar 5:00 22:00, in Oltenia, in cea mai mare parte a Transilvaniei, nord vestul Munteniei si sudul Banatului, vantul va sufla cu rafale…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, atentionari Cod galben de vant puternic si viscol, valabile pana sambata seara, in peste jumatate din tara. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, atentionari Cod galben de vant puternic si viscol, valabile pana sambata seara in…

- Meteorologii au emis vineri, 26 ianuarie, doua alerte cod galben de intensificari ale vantului care vizeaza mai multe județe ale țarii și viscol la munte, in special la altitudini mari, valabile pana maine seara, 27 ianuarie.Primul cod galben de vant și viscol a intrat in vigoare de la ora 10.00 și…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu pentru viscol in zona inalta a Carpaților pentru zilele de Ajun și de Craciun, iar vantul va afecta și regiunile Transilvania, Oltenia și Moldova. In Ajunul Craciunului, intre orele 10 și 20, este in vigoare avertizarea…

- Temperaturile vor fi peste cele specifice acestei perioade, pana la jumatatea lunii ianuarie, deci inclusiv de Craciun si de Anul Noul, releva prognoza facuta publica marti de ANM. Saptamana 18.12.2023 – 25.12.2023 – Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana,…

- Meteorologii anunta temperaturi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade in toata tara de Craciun, de Revelion si pana la jumatatea lunii ianuarie Temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade in toata tara de Craciun, de Revelion si pana la jumatatea lunii ianuarie,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis marți avertizari cod galben și portocaliu de viscol și ninsori abundente pentru zona montana. In același timp, in Dobrogea va fi vant puternic. Un cod galben de intensificari ale vantului, viscol și ninsori insemnate cantitativ, care vizeaza zona…