Jumătate de milion de lire sterline, găsite la graniţă în portbagajul unei mașini Politistii de frontiera giurgiuveni au descoperit, in portbagajul unui autoturism, suma de 483.740 lire sterline, bani pe care un cetatean turc intentiona sa ii scoata din tara, fara sa respecte normele legale, au informat marti IGPF, citat de Agerpres . In data de 5 septembrie, la PTF Giurgiu s-a prezentat pentru a efectua formalitatile de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, sofer al autoturismului marca BMW, inmatriculat in Romania, insotit de un pasager, un cetatean turc, in varsta de 57 de ani. Politistii de frontiera au efectuat un control amanuntit asupra mijlocului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Giurgiu au descoperit, in portbagajul unei mașini care ieșea din țara, suma de 483.740 lire sterline, bani pe care un cetatean turc intentiona sa ii scoata din Romania, fara sa respecte normele legale de declarare de sumei. Cetațeanul turc a fost depistat luni la…

- Planuri de calatorie date peste cap pentru doi indieni, in Timiș. Ei au fost prinși de polițiștii de frontiera dupa ce au trecut ilegal granița din Serbia in Romani pentru a ajunge in vestul Europei. S-au ales acum cu dosar penal.

- Politistii de la Investigatii Criminale din Iasi au deschis un dosar penal dupa ce medici de la Directia de Sanatate Publica au sesizat ca mai multi cetateni romani care s-au intors din Marea Britanie au prezentat documente conform carora au avut si s-au vindecat de COVID-19, toti in perioada 15-30…

- Reamintim ca certificatul poate fi prezentat, la intrarea in Romania sau in oricare alt stat membru al Uniunii Europene, atat in format digital, pe un dispozitiv mobil, cat si tiparit pe hartie.Incepand din data de 1 iulie a.c., Politia de Frontiera asigura verificarea autenticitatii si valabilitatii…

- Politistii de frontiera de la Cruceni au depistat pe un drum judetean, intre localitatile Giulvaz si Foeni, sapte cetateni irakieni, doi adulti si cinci minori, care se deplasau pe jos, intentionand sa intre ilegal in Romania din Serbia. Avand in vedere ca acestia prezentau simptome de deshidratare,…

- Polițiștii de frontiera Giurgiu, au depistat cinci cetațeni din Siria si Irak care au încercat sa intre ilegal în România. Aceștia erau ascunși într-un compartiment special amenajat într-un microbuz. Cei în cauza au fost ajutati de catre doi cetateni din Republica…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au prins duminica in flagrant doi romani in timp ce transportau opt cetațeni straini care au trecut ilegal frontiera in Romania din Bulgaria, transmite Poliția de Frontiera intr-un comunicat de presa. Potrivit autoritaților,in apropierea localitații…

- Potrivit polițiștilor de frontiera in data de 12.06.2021, in Punctul de Trecerea a Frontierei Negru Voda politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratorii vamali din cadrul DGV – Echipe Mobile, au efectuat, pe sensul de intrare in tara, controlul specific unui autocamion inmatriculat…