Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, polițiștii au fost alertați de catre un barbat din Florești, cu privire la faptul ca mama și fratele i-au luat copilul in varsta de un an, care se afla acasa, impreuna cu mama, fara acordul acesteia. Cu ocazia verificarilor și cautarilor efectuate, la scurt timp, polițiștii au gasit copilul…

- Barbatul in varsta de 76 de ani, disparut de la domiciliu in ziua de 15 ianuarie, a fost gasit, Poliția anunțand dupa doua zile ca barbatul este teafar și ca plecarea lui de acasa a avut o motivație… medicala.

- Aparținatorii domnului din poza au anunțat in aceasta seara Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare despre faptul ca acesta ar fi plecat de la UPU Satu Mare in jurul orei 13.00 și nu a mai ajuns la domiciliu. Semnalmente 1,70 inalțime,80 kg, șapca adidas verde, fular negru, geaca verde inchis, pantaloni…

- Polițiștii cer ajutorul populației pentru a depista un barbat de 73 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit acasa. Semnalmentele barbatului sunt: inalțime 1,70 m , 120 kg, par carunt, calviție frontala, nebarbierit. In momentul plecarii, acesta era imbracat…

- Polițiștii din Olt cauta un tanar de 26 de ani a plecat de acasa in Germania in luna aprilie 2018 și nu a mai revenit. Familia sa l-a dat disparut la un an și jumatate de cant a plecat, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis vineri de Poliția Olt, o femeie de 48 de ani din comuna…

- Politistii desfasoara activitati de cautare a unui barbat reclamat disparut de la domicliu. La data de 04.11.2019, in jurul orelor 09.00, CSONKA IOSIF a plecat voluntar de la domiciliul sau din Targu Lapus si pana in prezent nu a revenit. Barbatul, in varsta de 54 de ani, are o constitutie atletica,…

- Un tanar plecat la munca in Marea Britanie a disparut de doua saptamani. Poliția Marii Britanii a fost sesizata, insa familia nu a primit niciun raspuns. Baiatul intrase intr-un grup de barbați de etnie roma. Aceștia i-ar fi furat actele și cardurile și l-au amenințat ca il vor decapita daca spune Poliției.…

- Ninel Peia, candidat la alegerile prezidentiale din partea Neamului Romanescu, a disparut, la Cluj, cu trei zile inainte de scrutin, sustin surse judiciare pentru Adevarul. Peia a iesit din hotelul in care era cazat la ora 1.00 noaptea, imbracat in costum, si a plecat pe jos. Nu a mai fost vazut. Politia…