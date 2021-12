Stiri pe aceeasi tema

- Julian Assange poate fi extradat din Marea Britanie in SUA pentru a raspunde acuzațiilor de spionaj formulate de guvernul american. Anunțul dezastruos pentru fondatorul WikiLeaks a fost facut vineri de Inalta Curte de Justiție din Londra, informeaza Politico.

- Julian Assange, fondatorul site-ului WikiLeaks, poate fi extradat din Marea Britanie in Statele Unite, a decis Inalta Curte de Justitie de la Londra, conform BBC News. Departamentul Justitiei de la Washington a castigat apelul la decizia din ianuarie a unei instante judiciare britanice, care…

- In 4 ianuarie, un judecator de district londonez decisese ca Assange, in varsta de 50 de ani, nu trebuie extradat in SUA, deoarece exista riscul sa se sinucida in inchisoare. Sentinta a fost atacata cu apel de catre Statele Unite.Judecatorul Timothy Holroyde, care a dat verdictul in apel, a afirmat…

- Julian Assange s-ar putea intoarce in SUA impotriva propriei sale dorinte. Adica ar putea fi extradat. Guvernul american a caștigat in instanța ultima etapa din aceasta speța. SUA au facut apel impotriva unei hotarari judecatorești din Marea Britanie din ianuarie conform careia fondatorul Wikileaks…

- Inalta Curte din Londra a dat vineri castig de cauza Statelor Unite in apelul pentru extradarea lui Julian Assange, fondatorul Wikileaks, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. In 4 ianuarie, un judecator de district londonez decisese ca Assange, in varsta de 50 de ani, nu trebuie extradat in SUA,…

- Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, poate fi extradat in Statele Unite ale Americii unde este acuzat de spionaj, a decis vineri, 10 decembrie, instanța britanica. Astfel a fost anulata o hotarare a unui tribunal din Londra, de la inceputul acestui an, conform careia Assange nu putea fi extradat din…

- Dupa un prim eșec, Statele Unite revin cu o noua cerere de extradare a lui Julian Assange. De mai mulți ani, Washingtonul dorește sa puna mana pe fondatorul WikiLeaks, considerat responsabil de sustragerea și publicarea masiva de documente secrete americane. Putem vorbi de sfarșitul foiletonului Julian…

- CIA ar fi complotat sa-l rapeasca pe fondatorul Wikileaks, Julian Assange, de la ambasada Ecuadorului la Londra, iar în 2017, Mike Pompeo, fostul director al Agenției sub președinția lui Trump, ar fi fost pregatit sa întreprinda „acțiuni agresive” împotriva barbatului,…