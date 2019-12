Julian Assange, audiat de un judecător spaniol. Fondatorul WikiLeaks acuză o firmă de securitate că l-a spionat în interesul SUA Militantul cibernetic australian de 48 de ani este detinut la Londra, in asteptarea unei audieri, in februarie, asupra posibilei sale extradari spre SUA. El risca acolo o pedeapsa de pana la 175 de ani de inchisoare pentru ca a publicat documente secrete americane pe site-ul WikiLeaks.



Potrivit unui comunicat al avocatilor sai, spionajul al carui tinta a fost el arata ca este cu atat mai necesar ca "justitia britanica sa decida sa refuze extradarea (lui Assange) in SUA, unde nu exista nicio garantie" pentru el.



Pentru a vorbi cu judecatorul spaniol prin conferinta video, Assange…

Angajatii Undercover Global transmiteau CIA (Agentia Centrala de Informatii a Statelor Unite) rapoarte despre activitatile lui Assange, sustine ziarul, potrivit Agerpres. Unul din avocatii lui Assange a afirmat ca Audiencia Nacional - instanta de nivel inalt din Madrid - ancheteaza firma.