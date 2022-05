Stiri pe aceeasi tema

- Brazilianul Ronaldinho (42 de ani) e nerabador sa asiste la finala Ligii Campionilor dintre Liverpool și Real Madrid. Finala Liverpool - Real Madrid se joaca astazi, de la ora 22:00, liveTEXT AICI și televizata pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Ronaldinho a sosit sambata in Paris,…

- Moment unic in istoria UEFA. Cu doar patru zile inainte de finala Champions League, UEFA a anunțat ca partida dintre Liverpool și Real Madrid se va disputa cu o minge speciala. Mai exact, aceasta a fost facuta cu scopul de a transmite un mesaj fața de razboiul care se desfașoara in acest moment in estul…

- Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Carlo Ancelotti, a asigurat joi ca s-a hotarat in privinta formulei de start din finala Ligii Campionilor, cu Liverpool, programata pe 28 mai la Paris, si a subliniat ca "nu exista frica", dar exista "ingrijorare" care va creste pe masura ce se apropie ziua…

- David Alaba (28 de ani), fundașul central de la Real Madrid, s-a recuperat dupa accidentarea suferita in prima manșa a semifinalelor Champions League cu Manchester City, scor 3-4. Potrivit Marca, austriacul a revenit la antrenamentele cu grupul și va fi apt pentru finala Ligii Campionilor, dintre Real…

- Antrenorul echipei de fotbal Liverpool, Juergen Klopp, a pus la indoiala validitatea alocarii biletelor la finala Ligii Campionilor, dupa ce clubul englez a primit mai putin de 20.000 de tichete pentru meciul din aceasta luna impotriva lui Real Madrid, de la Paris, informeaza DPA, relateaza Agerpres.…

- Real Madrid joaca acasa cu Manchester City, de la ora 22:00, in semifinalele Ligii Campionilor. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. In tur, englezii au caștigat la limita, scor 4-3Echipa care triumfa o va intalni pe Liverpool in marea finala…

- Jurgen Klopp (54 de ani), antrenorul celor de la Liverpool, a analizat partida cu Villarreal din turul semifinalelor Champions League. Germanul și-a aratat admirația pentru „Submarinul Galben” și antrenorul Unai Emery. Liverpool și Villarreal se intalnesc in turul semifinalelor Champions League, miercuri,…

- Chelsea, detinatoarea trofeului, o va infrunta pe Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor , potrivit tragerii la sorti efectuate vineri la Nyon.Un alt duel intre o echipa engleza si una spaniola va fi cel car ele opune pe Manchester City, finalista de anul trecut, si Atletico Madrid,…