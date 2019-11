Stiri pe aceeasi tema

- Ediția a 21-a a competiției internaționale de judo Cupa „Targu-Secuiesc” desfașurata weekend-ul trecut, in municipiul cu același nume a gasit din nou pe podium pe sportivii pregatiți de Aurel Chelariu la CSM Bacau și JC Royal. La turneul ce a reunit 380 de sportivi de la 28 de echipe din Romania și…

- Ploieștiul a gazduit la finalul saptamanii trecute finala Campionatului Național de judo Ne Waza rezervata categoriilor de varsta U13 și U15. CSM Bacau, grupare antrenata de Aurel Chelariu și Dragoș Constantin Cremene, și-a trecut in cont un titlu național prin Andrei Buga, care a cucerit aurul la U15,…

- 14 judoka, 11 medalii. Plus trei locuri 5. Bilanțul inregistrat de sportivii pregatiți de Aurel Chelariu la CSM- JC Royal Bacau cu ocazia turneului internațional de judo Cupa „Bucovina” a fost unul fast. Competiția derulata in perioada 19-20 octombrie la Gura Humorului a fost rezervata categoriilor…

- Dupa o pauza de trei luni, judoka de la CSM –Palatul Copiilor Bacau antrenați de Dorin Cruceanu au revenit pe spațiile de lupta. Come-back-ul s-a produs cu ocazia turneului internațional „Judo Open Bucuresti”, care a reunit weekend-ul trecut, in Capitala, peste 500 de sportivi legitimați la 37 de cluburi…

- Tabara de cultura, istorie si vanatoare 3D, pentru tineri, organizata de Asociatia CEU ZAHARIA’ART Bacau, cu sprijinul Primariei Municipiului si al Consiliului Local Bacau, in perioada 19 – 27 august, la Racova, isi propune stimularea si dezvoltarea creativitatii artistice a tinerilor, atragerea lor…

- An de an, pe 15 august, crestin-ortodocsii si cei catolici serbeaza una dintre cele mai mari sarbatori ale bisericii crestine, Adormirea Maicii Domnului, cunoscuta in popor ca Sfanta Maria Mare sau Santamaria Mare. Popular, Adormirea Maicii Domnului este considerata ziua in care se despart lunile calduroase…

- Epopeea este un șir lung de evenimente marețe, de fapte eroice, glorioase, spun dicționarele. Ma gandeam daca pot lasa, astfel, cuvantul „epopee” in titlul de mai sus, fiind vorba de o intreprindere imensa, infloritoare și unica in industria Romaniei, dar care a ajuns acum o ruina. Ca multe altele.…

- La data de 09 august a.c., polițiștii din Buhusi au emis un ordin de protecție provizoriu pe numele unui tanar din comuna Blagesti. Acesta este banuit ca, in seara zilei de 09 august a.c., pe fondul consumului de alcool, ar fi provocat scandal la locuinta bunicii sale, ar fi amenintat-o si ar fi distrus…