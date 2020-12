Județul Timiș va fi împânzit cu afișe despre vaccinarea anti-COVID Prefectul Liliana Oneț a convocat, miercuri dupa-amiaza, o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, in cadrul careia a fost aprobata repartiția afișelor aferente campaniei de vaccinare destinate acțiunilor de prevenire in combaterea infecțiilor cu COVID 19 la nivelul județului Timiș. De asemenea, a fost prezentata o informare privind stadiul pregatirii campaniei de vaccinare […] Articolul Județul Timiș va fi impanzit cu afișe despre vaccinarea anti-COVID a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud a anunțat demararea procedurilor pentru instituirea carantinei în municipiul Bistrița. Carantina ar urma sa fie instituita cel târziu joi, 19 noiembrie. „În cadrul ședinței…

- Spitalul Pelican din Oradea devine unitate medicala suport-COVID in urma deciziei de joi a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Bihor. Numarul paturilor ATI crește, astfel, in județ, la 65, dintre care unul pentru copii, anunța MEDIAFAX.CJSU Bihor a decis desemnarea Spitalului…

- Municipiul Suceava va intra de maine, 3 noiembrie, in scenariul roșu, ca urmare a depașirii ratei de 3 infectari cu Covid la mia de locuitori. Decizia a fost luata in ședința de duminica a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In cursul zilei de duminica, incidența cazurilor pozitive de ...

- Potrivit unei hotarari a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta al Judetului Dolj, in localitatea Isalnita devine obligatorie purtarea mastii de protectie, de catre toate persoanele peste 5 ani, in toate spatiile deschise. Masura a fost determinata de faptul ca in localitate incidenta cazurilor…

- Prefectul Stelian Dolha sta cu sufletul la gura, așteptand rezultatele testului COVID 19. Soția lui a fost depistata pozitiv, fiind și el automat testat. Momentan e in izolare la domiciliu. Instituția Prefectului a anunțat in urma cu puțin timp ca prefectul județului e in izolare la domiciliu. Acestuia…

- In cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, desfașurata astazi, 26 octombrie 2020, in sistem audioconferința, au fost actualizate scenariile de desfașurare a cursurilor in mai multe unitați de invațamant din județul Buzau, in contextul apariției cazurilor de infectari cu noul…

- In cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, desfașurata astazi, 15 octombrie 2020, in sistem audioconferința, au fost actualizate scenariile de desfașurare a cursurilor in mai multe unitați de invațamant din județul Buzau, in contextul apariției cazurilor de infectari cu noul…

- In urma depașirii pragului de 1,5 la 1.000 persoane infectate cu coronavirus, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit și a luat o serie de decizii. Mai jos puteți citi comunicatul integral. Prefectul Liliana Oneț a convocat astazi ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru…