- In perioada 5-6 septembrie, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au desfașurat mai multe acțiuni punctuale in vederea intaririi gradului de disciplina rutiera și prevenirii accidentelor de circulație generate de conducerea sub influența alcoolului sau a vitezei excesive.…

- Polițiștii au depistat din nou nereguli in trafic, fiind inregistrate dosare penale. La data de 27 iulie a.c., ora 07.56, polițiștii Serviciului Rutier Vrancea au depistat un barbat, de 46 de ani, din municipiul Focșani, in timp ce conducea un autoturism pe DN 2 E 85-Tișița, fiind sub influența alcoolului.…

- Joi, politistii au depistat pe drumurile publice din judetul nostru cinci persoane care au condus autoturisme fie sub influenta bauturilor alcoolice, fie fara a detine permis de conducere. Politistii rutieri au identificat patru barbati cu varste cuprinse intre 19 si 43 de ani care au condus fara a…

- bull; In cauze, au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 19 iulie a.c., in jurul orei 12.00, politisti din cadrul Postului de Politie Lumina au identificat un barbat, de 22 de ani, care a condus un autoturism pe strada Campului din comuna Lumina, fara a poseda permis de conducere pentru…

- bull; In cauze, au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 9 iulie a.c., in jurul orei 07.30, politisti din cadrul Serviciului Rutier Constanta au identificat un barbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, in localitatea Agigea, fara a poseda permis de conducere pentru nicio…

- bull; Valorile rezultate in urma alcooltestelor variaza intre 0,31 mg l alcool pur in aerul expirat si pana la 0,97 mg lIn ultimele doua zile, nu mai putin de 11 soferi constanteni au fost prinsi bauti la volan, de catre politisti. Conform reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta,…

- bull; Trei astfel de infractiuni au fost constatate de oamenii legii in ultimele 24 de oreTrei cetateni au fost prinsi de politistii constanteni in timp ce conduceau fie sub influenta bauturilor, fie fara permis. Toti trei s au ales cu dosare de cercetare penala intocmite de oamenii legii.Iata datele…

- Dosare penale intocmite de polițiști ● La data de 12 iunie a.c., ora 20.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Adjud au depistat pe DJ 204 F, pe raza comunei Boghești, un barbat de 39 de ani, din municipiul Bacau, județul Bacau, in timp ce conducea un autoturism, avand o concentrație de 0,85…