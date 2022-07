Judetul Constanta: O soferita bauta, depistata la volan. A fost implicata si intr-un eveniment rutier

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 4 iulie a.c., in jurul orei 7.00, politisti din cadrul Biroului de Politie Vama Veche ndash; 2 Mai au identificat un barbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism pe strada Mihail Kogalniceanu din municipiul Mangalia, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice.In urma testarii…

- Luiza T., in varsta de 43 de ani, din Campina, a fost lasata in libertate de procurori desi femeia a fost prinsa de doua ori bauta la volan in decurs de doar 20 de zile. La ultima isprava, soferita a lovit doua masini parcate. Avea o alcoolemie de 0,70 mg/l si permisul suspendat.

- Șoferița implicata in accidentul produs in noaptea de joi spre vineri in Iași, in urma caruia patru muncitori care lucrau la reabilitarea drumului au murit, era bauta, susțin polițiștii.

- Ziua de azi nu a inceput deloc bine pentru Ruby! Dupa ce a marturisit inca de la primele ore ale dimineții ca au enervat-o mai multe persoane, vedeta a fost implicata intr-un accident rutier. Iata cum s-a intamplat totul, de fapt! Artista a povestit totul cu lux de amanunte!

- La data de 22 mai a.c., in jurul orei 1.30, politisti din cadrul Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai au identificat o femeie, de 28 de ani, care a condus un autovehicul pe DN 39, in localitatea Vama Veche, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii cu aparatul etilotest…

La data de 17 mai a.c., in jurul orei 18.20, polițiștii Biroului de Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii, au oprit pentru control in trafic, pe strada Laminoriștilor, un...

- Infractiuni constatate de politistii rutieri La data de 20 aprilie a.c., in jurul orei 22.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier au identificat un barbat, de 27 de ani, care a condus un autoturism pe DN 2A, in orasul Ovidiu, in timp ce se afla sub influenta bauturilor alcoolice si fara a poseda…