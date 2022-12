Județul Botoșani, plasat sub COD GALBEN de ploaie, lapoviță și depuneri de polei Județul Botoșani, plasat sub COD GALBEN de ploaie, lapovița și depuneri de polei COD GALBEN de ploaie, lapovița și depuneri de polei pentru județul Botoșani. Atenționarea este valabila de astazi, incepand cu ora 12:00, pana maine, la ora 12.00. Daca sunteți nevoiți sa porniți la drum, informați-va despre condițiile de trafic. In situații de urgența, care va pun in pericol viața sau bunurile, sunați imediat la 112 Informații […] Citește Județul Botoșani, plasat sub COD GALBEN de ploaie, lapovița și depuneri de polei in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare cod galben de depuneri de polei ce vizeaza partea de nord est a tarii. Potrivit ANM, in intervalul 01 decembrie, ora 12.00 ndash; 02 decembrie, ora 12.00 in Moldova si in zona Carpatilor Orientali temporar se vor semnala precipitatii…

- Metreorologii au emis joi dimineata o noua prognoza pentru Bucuresti si Alba Iulia, unde vor avea loc principalele manifestari cu ocazia Zilei Nationale, anuntand precipitatii mixte, conditii de polei vant si 2 grade Celsius la Bucuresti si cer temporar noros, conditii de ceata si ploaie slaba la Alba…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o avertizare meteo ce vizeaza judetele Constanta si Tulcea. Potrivit ANM, in intervalul 21 noiembrie, ora 5 ndash; 21 noiembrie, ora 18 local la altitudini in general de peste 1500 m in Carpatii Meridionali, precum si in Carpatii Orientali si in jumatatea…

- Meteorologii au emis duminica, 20 noiembrie, o avertizare cod galben de ninsori și vant puternic, care va afecta și zona montana a județului Vrancea. Avertizarea intra in vigoare luni, incepand cu ora 5.00 și va fi valabila pana la ora 18.00. In același timp, intra in vigoare și un cod galben de ploi…

- Vremea s-a schimbat și in republica se circula in conditii de ploaie, ceea ce reduce mult vizibilitatea și se creaza pericol de accidente, in condițiile unui carosabil umed. In acest context, poliția indeamna șoferii sa fie prudenți și sa circule cu mare grija.

- Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentutaa, respectiv cantitați inseamnate de apa pentru jumatate din țara. Atenționarea meteo a intrat deja in vigoare azi dimineața și este valabila pana in data de 10 septembrie, ora 22:00. Astazi și maine, in Banat, Crișana,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in noua județe din nord-vestul țarii. Atenționarea meteorologica intra in vigoare joi, la ora 22.00. In intervalul menționat, in Crișana, Maramureș și in nord-vestul Transilvaniei…