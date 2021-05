Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) a revizuit în sus prognoza de creștere economica pentru acest an de la 4,3%, la 5%. În ceea ce privește 2022, acum estimeaza 4,8% (o creștere de 0,1 p.p. a prognozei).În ceea ce privește inflația, vede pentru finalul acestui…

- Alte 12 noi cabinete pentru vaccinare cu serul produs de compania Moderna vor fi deschise marți, 6 aprilie, a anunțat, printr-o postare pe pagina sa de pe o rețea de socializare, Andrei Baciu, secretar de stat in Ministerul Sanatații. Centrele au fost adaugate in platforma #RoVaccinare din 2 aprilie.…

- Judetul Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 7,86 cazuri la mia de locuitori, in creștere usoara fata de ziua precedenta, 23 martie. Bucurestiul se afla pe locul secund in privinta ratei de incidenta, insa ramane pe primul loc la capitolul cazuri noi, cu peste 1.000 de noi imbolnaviri.…

- Judetul Ilfov inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 7,47 persoane la mia de locuitori, in creștere accentuata fața de ziua de luni, 22 martie (6,78). O incidența de peste 6 la mie a raportat municipiul București (6,22), dar și județul Timiș (6,14). In schimb, in Capitala s-au inregistrat…

- Județul Timiș inregistreaza, miercuri, cea mai mare rata de infectare din țara, 5,84 persoane la mia de locuitori, cu o ușoara scadere fața de ziua de marți, 16 martie (5,86). Bucurestiul si 7 judete raman in scenariul rosu. Acestora li se alatura judetul Salaj, cu o rata de infectare de 3,01. Romania…

- Judetul Timiș inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 5,86 persoane la mia de locuitori, in creștere accentuata fața de ziua de luni, 15 martie (5,33). In „zona roșie” au ajuns și județele Alba și Hunedoara, cu o incidența de 3,03, respectiv 3,43. In schimb, municipiul București a raportat…

- Conform GCS, zonele cu cele mai multe cazuri nou confirmate de infectie cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare sunt Bucuresti - 906 si judetele Timis - 313, Brasov - 222, Cluj - 212 si Ilfov - 165.Cele mai putine cazuri noi s-au inregistrat in judetele Calarasi - 20 si Ialomita - 21, Caras-Severin -…

- Judetul Timiș inregistreaza cea mai mare rata de infectare din tara, 3,16 de persoane la mia de locuitori, in ușoara scadere fața de ziua de marți, 2 februarie (3,17). Timiș este singurul județ din Romania care ramane in „zona roșie”. In schimb, Bucureștiul a raportat cele mai multe cazuri noi, peste…