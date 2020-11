O parte parte din totalul deceselor cauzate de Covid-19 din saptamana 29 octombrie-1 noiembrie au fost inregistrate in Sibiu, București, Prahova, Alba și Arat, potrivit raportului saptamanal de supraveghere al Institutului Național de Statistica (INSP). In acelasi interval, 33,2% din totalul cazurilor de infectie s-au inregistrat in Bucuresti, Cluj, Timis, Iasi si Bihor. Potrivit INSP , de la inceputul pandemiei de coronavirus și pana in present, 1 din 40 din totalul cazurilor a fost inregistrat la personal medical. De asemenea, 82,5% din totalul deceselor au fost la persoane de peste 60 ani…