Județele care nu au niciun caz de coronavirus ar putea exploda! Rafila avertizează Potrivit liderul Societații Romane de Epidemiologie, nu exista o explicație științifica pentru ideea conform careia infectarile vor scadea de la sine. „Daca ne apropiem de un nou varf putem considera ca e bine, inseamna ca se oprește creșterea. Eu sper sa fie așa, dar lucrul asta nu se poate intampla mai repede de cateva saptamani”, a declarat Rafila, la Digi24, intrebat daca Romania se apropie de un varf al epidemiei. Totodata, acesta a subliniat faptul ca situația din țara se poate agrava in orice moment. Rafila susține ca deși exista județe care nu mai au niciun caz de Covid-19, situația poate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 614 cazuri de imbolnaviri, ceea ce reprezinta un record privind persoanele infectate cu coronavirus in decurs de o zi.Exista insa și doua județe care n-au raportat nici un caz in aceasta zi. Este vorba despre Tulcea, care a ramas cu 192 de cazuri și…

- Pana astazi, 12 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 21.404 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 15.445 au fost declarate vindecate și externate. Pana astazi, 1.380 persoane diagnosticate cu infecție cu…

- „Faptul ca nu se ințelege ce inseamna o relaxare graduala este foarte grav. Cei care nu au ințeles și au mers afara ca pentru o relaxare maxima vor fi cei care vor conduce la creșterea cazurilor de Covid-19 . Lumea trebuie sa ințeleaga ca vom fi nevoiți sa conviețuim cu acest virus. Exista riscul ca…

- Medicul Emilian Popovici, vicepresedintele Societatii Romane de Epidemiologie, argumenteaza ca tocmai aceste masuri dure au dus la rezultatele respective. “Am primit o simulare facuta pe modele matematice dupa tipicul de la Imperial College din Londra, care arata ca, daca nu ar fi fost aplicate…

- Acest medicament nu se gaseste in farmacii, ci se administreaza numai in spitale, injectabil, nu sub forma de pastile, si numai pacientilor in stare critica. „Eu sunt convins ca deja se gaseste pe internet. Dar nu se gaseste de fapt medicamentul, se gaseste un nume si un ambalaj cu o pastila…

- CORONAVIRUS. Raed Arafat, secretar de stat in MAI, considera ca romanii trebuie sa fie mult mai atenți la respectarea regulilor de igiena dupa ce starea de urgența va fi ridicata, așa cum a anunțat președintele Klaus Iohannis. Bilanț in Romania: 9.710 cazuri de coronavirus » 468 de persoane au fost…

- Zece militari ai Batalionului 191 Infanterie „Colonel Radu Golescu" din Cetatea Aradului, intre care insusi seful unitatii, ar fi fost confirmati pozitiv cu coronavirus. „La fel ca in intreg Ministerul Apararii Nationale, si in unitatea noastra se aplica toate procedurile si normele de conduita…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 21 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 9.242 de cazuri de persoane infectate cu virusul virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.153 au fost declarate vindecate și externate. Totodata,…