- Monica Anisie, ministrul Educației, a explicat, sambata, la B1 TV, ca o școala va trece intr-un anumit scenariu in funcție de dispozițiile primite de la Direcția de Sanatate Publica. Ministrul Educației a explicat ca, daca se vor inregistra mai multe cazuri de infectari cu coronavirus intr-o școala,…

- Premierul Ludovic Orban i-a solicitat, joi, ministrului Educatiei, Monica Anisie, sa aiba o situatie de la inspectoratele scolare referitoare la camerele web din clasele in care se va invata in sistem hibrid, tablete si materialele de protectie necesare, astfel incat sa se intervina acolo unde primarii…

- Reprezentantii Primariei Sectorului 1 au precizat ca sunt pregatiti pentru inceperea noului an școlar, indiferent de scenariul care va fi aplicat: scenariul verde – toți elevii la școala, scenariul galben – jumatate dintre elevi la școala, jumatate online, sau scenariul roșu – toți elevii acasa,…

- In noul an școlar, un elev va sta in aceeași banca tot semestrul intai, este anunțul facut de ministrul Educației, cu precizarea ca cei mici trebuie sa limiteze cat mai mult deplasarea intre clase și in interiorul ei. ”Școala trebuie sa se organizeze in așa fel incat o sala de curs inseamna de fapt…

- In contextul pandemiei de COVID-19, profesorii ar putea sa schimbe metoda clasica de a pune note și absențe elevilor. Aceștia nu vor mai intra in clase cu catalogul. Printre schimbarile ce vor avea loc in noul an școlar 2020 – 2021 din cauza pandemiei de COVID-19, se numara și modul in care profesorii…

- Ministrul Educației, Monica Anisie susține ca profesorii sunt incurajați sa foloseasca agende personale pentru a nota elevii și sa treaca in catalog notele și absențele la sfarșitul orelor. Totodata, ministrul le propune acestora folosirea catalogului electronic.„Dupa ce iși incheie profesorul activitatea…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a precizat marti seara ca in cazul in care o scoala adopta un sistem de invatare hibrid, care imbina invatamantul clasic cu predarea online, copiii care stau acasa vor urmari live, pe platforme, orele desfasurate in clasa.

- Purtarea maștii de protecție a fost inclusa in randul masurilor recomandate de specialiști, in perioada de criza provocata de noul coronavirus. Aceasta este obligatorie in spațiile publice inchise, la fel și in transportul public in comun – autobuze, tramvaie, metrou și nu numai. Pe fondul creșterii…