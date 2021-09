Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, fata de ultima raportare, au fost inregistrate in Bucuresti – 369 si in judetele Cluj – 112, Timis – 99, Satu Mare – 95, Iasi – 87 si Maramures – 86, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. Cele mai putine cazuri s-au inregistrat in judetele Braila – 9, Tulcea – 11, Covasna si Mures – 12. Situatia pe judete * Alba – 32* Arad – 46* Arges – 24* Bacau – 58* Bihor – 56* Bistrita-Nasaud – 64* Botosani – 48* Braila – 9* Brasov – 65* Buzau – 21* Calarasi – 34* Caras-Severin – 36* Cluj – 112* Constanta – 82* Covasna – 12* Dambovita –…