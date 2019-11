Judecatorul Bogdan Mateescu, membru in Consiliul Superior al Magistraturii, a anuntat vineri ca va supune plenului CSM spre analiza oportunitatea demiterii din functie a sefului Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru. "Inspectia Judiciara este o institutie importanta a autoritatii judecatoresti. Ca membru CSM - calitate incredintata prin vot de aproape 1.000 de judecatori, cred sincer ca managementul sau trebuie sa fie cel mai performant posibil. Am oferit deja spre analiza colegilor de plen cateva date pe care le consider ingrijoratoare. Si cred cu tarie ca trebuie sa supun plenului CSM spre analiza…