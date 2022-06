Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casație și Justiție a sesizat Curtea Constituționala cu privire la OUG 71/2022 prin care s-a rescris articolul 155, alin. (1) din Codul Penal privind intreruperea prescripției raspunderii penale. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicata de avocata Silvia Uscov, care o reprezinta…

Președintele Klaus Iohannis a semnat vineri, 10 iunie, decretul privind eliberarea din funcția de procuror, prin pensionare, a lui Dimitrie-Bogdan Licu, prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație si Justiție.

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, se afla in acest moment in arestul autoritaților bulgare, in urma deciziei Inaltei Curți de Casație și Justiție in dosarul „Gala Bute".

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au decis sa amane cererea depusa de fostul ministru pentru suspendarea pedepsei de șase ani cu executare, pedeapsa primita in Dosarul Gala Bute. Udrea a cerut sa fie audiata in Romania personal, nu prin videoconferința, insa a absentat de la proces,…

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat vineri, la Cluj Napoca, ca singura institutie care poate face publice date din ancheta atentatului cu bomba de acum un an de zile, de la Arad, este Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Incarcerata in Bulgaria, Elena Udrea ar putea scapa, totuși, de condamnarea in dosarul „Gala Bute”. Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție, are loc o noua cale extraordinara de atac in aceasta speța.Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a declarat ca fostul ministru... Citește AICI ce spune…

Ioana Basescu și Elena Udrea vor afla in 26 mai decizia Inaltei Curți de Casație și Justiție in dosarul privind finanțarea campaniei electorale din 2009 a lui Traian Basescu. Sentința a fost amanata, joi, din cauza absenței fostului ministru.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis definitiv ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat cu Securitatea comunista. Basescu a afirmat ca a luat nota de decizia Inaltei Curti potrivit careia acesta a colaborat cu Securitatea si anunta ca va face "demersurile legale" la CEDO. Fii…