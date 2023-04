Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a respins, ca neintemeiata, cererea Societații Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A. de suspendare a Deciziei A.S.F., prin care Autoritatea a dispus retragerea autorizației de funcționare a societații.Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) ia act de hotararea…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, joi, ca neintemeiata, cererea Euroins Romania de suspendare a Deciziei prin care Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a dispus retragerea autorizatiei de functionare a asiguratorului, informeaza ASF.

- Clienții Euroins au dreptul de a denunta contractele de asigurare incheiate precum si dreptul de a recupera primele de asigurare platite. In acest sens, FGA deschide dosare de dauna. Asiguratii Euroins Romania Asigurare Reasigurare au dreptul de a denunta contractele de asigurare incheiate, precum si…

- CEO-ul Euroins Romania, Tanja Blatnik, anunta ca incearca sa identifice toate mijloacele legale in Romania si in alte jurisdictii, pentru a contesta decizia ASF, acuzand autoritatea ca ignora doua audituri independente, aflate in curs de desfasurare, din partea BERD si a Autoritatii Europene de Reglementare…

- ”Euroins Romania este surprinsa de decizia Autoritatii de Supraveghere Financiara, care afecteaza milioane de romani. Surpriza vine din faptul ca ASF ignora doua audituri independente, aflate in curs de desfasurare, din partea BERD si a Autoritatii Europene de Reglementare EIOPA. Aceste audituri se…

- E oficial! Euroins intra in insolvența. Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a decis sa retraga autorizatia de functionare a societatii Euroins Romania, constatand indiciile starii de insolventa a companiei, a anuntat vineri, institutia. „Consiliul a mai hotarat promovarea de catre…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) – instituția condusa de catre Nicu Marcu – a facut publica, vineri, decizia in privința Euroins Romania. Concret, s-a anunțat oficial: Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a decis sa retraga autorizația de funcționare a societații Euroins…