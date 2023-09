Stiri pe aceeasi tema

- La datele de 20.09.2023 și 21.09.2023, in cele doua cauze penale in care se efectueaza cercetari cu privire la comiterea de infracțiuni de corupție de catre medici din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”, in legatura cu exercitarea atribuțiilor de serviciu constand in efectuarea…

- Patru medici de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucuresti au fost retinuti de procurori, sub acuzatia ca primeau bani si bunuri de la pacientii care suferisera interventii chirurgicale, au declarat surse judiciare. Alti patru medici sunt cercetati in libertate sub control judiciar.…

- Patru medici au fost reținuți și alți patru puși sub control judiciar in dosarul de mita pentru operații de la „Marius Nasta”, conform informațiilor G4Media. Printre cei reținuți se afla și chirurgul Cristian Paleru. La sediul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” au avut loc, miercuri dimineața,…

- Patru medici de la Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Bucuresti au fost retinuti de procurori, sub acuzatia ca primeau bani si bunuri de la pacientii care suferisera interventii chirurgicale, au declarat surse judiciare. Alti patru medici sunt cercetati in libertate sub control judiciar.…

- Patru medici de la Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti au fost retinuti de procurori, sub acuzatia ca primeau bani si bunuri de la pacientii care suferisera interventii chirurgicale , au declarat joi, pentru AGERPRES, surse judiciare.Alti patru medici sunt cercetati in libertate…

- Tribunalul București a stabilit, marți, inceperea judecarii elevului Ediz Yeniatakan, de la liceul bucureștean Ion Creanga, cel care in 5 aprilie a injunghiat-o pe profesoara sa de limba japoneza. Decizia de marți nu este definitiva și poate fi atacata la Curtea de Apel București. „Potrivit…

- Miercuri dimineața, la sediul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, au avut loc percheziții sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul București, cu sprijinul forțelor Direcției Generale Anticorupție (DGA). Anchetatorii au ridicat suspiciuni privind implicarea unor medici…