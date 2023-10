Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Ana Maria Chirila, de la Secția Penala a Tribunalului Suceava, va fi dusa joi la Curtea de Apel București cu propunere de arestare preventiva. In același dosar a fost reținut și urmeaza a fi propus pentru arestare și un barbat, Mihai Pinzari, din Dornești. Acuzațiile aduse de ...

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție fac, miercuri, mai multe percheziții in județul Suceava. Sunt vizate, printre altele, locuința unui magistrat de la Tribunalul Suceava, dar și biroul de serviciu din incinta Palatului de Justiție Suceava. Judecatoarea vizata…

- O grupare internationala de trafic de heroina dinspre Orientul Mijlociu spre Europa de Vest a fost destructurata pe teritoriul Romaniei. Gruparea, formata din romani si straini coordonati de un turc stabilit in Romania, ducea drogurile in Ucraina. Peste 180 de kilograme de heroina au fost descoperite…

- Procurorii DIICOT au pus in aplicare mai multe mandate de percheziție domiciliara in județul Cluj, intr-o cauza avand ca obiect savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.„La data de 21 septembrie a.c., polițiștii…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in judetul Bistrita-Nasaud, la un grup ai carui membri au sustras sau procurat ilegal arme de foc din Spania sau din alte tari UE, le-au introdus in Romania si le-au plasat in circuitul ilegal, inclusiv pentru braconaj cinegetic. De asemenea, vindeau si droguri in…

- Zeci de perchezitii au loc marti dimineata in judetul Bistrita-Nasaud, la un grup ai carui membri au sustras sau procurat ilegal arme de foc din Spania sau din alte tari UE, le-au introdus in Romania si le-au plasat in circuitul ilegal, inclusiv pentru braconaj cinegetic. De asemenea, vindeau si droguri in…

- Vlad Pascu, șoferul drogat care a intrat intr-un grup de tineri pe marginea soselei din 2 Mai avea in sange un cocktail de droguri: peste cinci substante interzise, au fost descoperite la analize, anunta medicii legisti, potrivit Observator. Acest lucru poate explica modul haotic in care a condus bolidul…