Stiri pe aceeasi tema

- Inspecția Judiciara s-a autosesizat in cazul judecatoarei din Mangalia care a intrebat daca victimele ucise in accidentul de la 2 Mai sunt in sala. Judecatoarea Ioana Ancuța Popoviciu mai are o sancțiune disciplinara din 2023 pentru rea-credința sau neglijența grava. Citește și: Ion Mihailescu, fost…

- Ancheta deschisa pe numele judecatoarei Ancuța Ioana Popoviciu de la Judecatoria Mangalia va stabili daca a respectat obligația de studiere a dosarelor inainte de ședințele de judecata, modul cum le gestioneaza și comportamentul in sala de ședințe, a transmis Inspecția Judiciara intr-un comunicat de…

- Umilire la Judecatoria Mangalia, in procesul accidentului mortal din statiunea “2 mai”, in anul 2023. Doi tineri au fost accidentati mortal de Vlad Pascu, un tanar de bani gata care conducea un bolid fara drept de a conduce, sub influenta bauturilor alcoolice si drogat! Judecatoarea (Ioana Ancuța Popoviciu)…

- O scena revoltatoare a avut loc la Judecatoria Mangalia, unde s-a amanat procesul lui Vlad Pascu, tanarul care a provocat tragedia de la 2 Mai. Judecatoarea l-a intrebat pe tatal baiatului care a murit in accident daca fiul sau e in sala. Barbatul a izbucnit in lacrimi pe treptele judecatoriei. Procesul…

- O scena revoltatoare a avut loc la Judecatoria Mangalia, unde s-a amanat procesul lui Vlad Pascu, tanarul care a provocat tragedia de la 2 Mai. Judecatoarea l-a intrebat pe tatal baiatului care a murit in accident daca fiul sau e in sala. Barbatul a izbucnit in lacrimi pe treptele judecatoriei. Procesul…

- Procesul in care este judecat Vlad Pascu, tanarul care, drogat fiind, a omorat doi studenți, in accidentul rutier pe care l-a provocat in stațiunea 2 Mai, a inceput, joi, cu o amanare de cateva ore. Timp in care instanța a decis, in paralel, ca Pascu sa ramana in continuare in arest preventiv. Parintii…

- Parintii tinerilor morti la 2 Mai in accidentul produs de Vlad Pascu au fost nemultumiti de faptul ca procesul care trebuia sa inceapa joi, la ora 9.00, a fost amanat pentru ora 12.30, dar si de atitudinea avuta de judecatoare. Ei sustin ca aceasta mesteca guma atunci cand a intrat in sala. ”Copilul…

- La Judecatoria Mangalia au ajuns, astazi, parinții tinerilor decedați in accidentul rutier din 2 Mai. Tatal lui Sebastian Olariu are la el o fotografie cu baiatul ucis in accident. In schimb, Vlad Pascu va fi audiat prin videoconferința."Asta este sfidare! Pe cine platim noi? Din banii noștri? Doamna…