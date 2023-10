Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Ana Maria Chirila de la Tribunalul Suceava a fost retinuta pentru 24 de ore de procurorii Parchetului General, fiind acuzata ca lua mita de la traficanti de droguri, constand in bani, bijuterii, folosinta gratuita a unor autoturisme, contravaloarea unor sejururi, servicii de paza si protectie,…

