Judas Priest canta la festivalul Metalhead Meeting 2024 in iulie la Romexpo

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii de la București a anunțat majorarea cu 13.8% a alocațiilor de stat pentru copii, incepand cu luna ianuarie a anului curent. Astfel, copiii cu varsta de peste 2 ani și tinerii care urmeaza cursuri liceale și ale școlilor profesionale vor primi 292 de lei pe luna, iar copiii cu handicap…

- Megadeth canta in Romania pe 10 iunie la Romexpo in aer liber in cadrul unui warm-up party Metalhead Meeting. Primele 500 de bilete din fiecare categorie se pun in vanzare pe 11 decembrie la ora 11:00 si au preturi earlybird. Fanii Megadeth Cyber Army si fanii METALHEAD care fac parte din Canalul oficial…

- Lovitura in televiziune! Click! a aflat, in exclusivitate, ca Anamaria Prodan a semnat un contract, pe bani cu grei, cu Antena 1 pentru un reality show de senzație! Este vorba de un sezon nou, dupa celebrul „Prodanca și Reghe”, care a fost difuzat pe vremea cand impresara era inca cu fostul soț, avand…