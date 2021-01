Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep se afla în carantina pentru urmatoarele doua saptamâni la Adelaide, iar de acolo va pleca pentru a participa la Australian Open (Melbourne, 8-21 februarie 2021). Ultima campioana de la Wimbledon a anunțat programul pe care-l va avea în urmatoarele luni.Yarra Valley…

- Andy Murray a fost testat pozitiv cu Covid-19 exact înainte de a face deplasarea spre Melbourne, acolo unde va avea loc în perioada 8-21 februarie Australian Open.Conform AS.com, Andy a realizat testul cu doar câteva zile în urma și prezinta simptome ușoare ale virusului.…

- Simona Halep petrece Craciunul alaturi de familie, numarul doi mondial ținând legatura cu fanii sai prin intermediul rețelelor sociale. Campioana de la Wimbledon a povestit o întâmplare mai puțin cunoscuta despre Roger Federer, cel pe care l-a întâlnit de atâtea ori…

- Algerianul Aymen Ikhlef, 23 de ani, nu va mai putea juca tenis in competitii profesioniste și va fi nevoit sa plateasca o amenda de 100.000 de dolari. Sportivul a fost sanctionat de Unitatea pentru Integritatea Tenisului (TIU), dupa o ancheta in care a fost gasit vinovat de multiple incalcari ale programului…

- Impactul noului vaccin pentru Covid va fi semnificativ peste vara și viața ar trebui sa revina la normal pana iarna viitoare, a afirmat unul dintre creatorii vaccinului produs de companiile BioNTech/ Pfizer, scrie BBC. Profesorul Ugur Sahin, co-fondator al BioNTech, a vorbit și despre faptul ca transmiterea…

