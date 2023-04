Stiri pe aceeasi tema

- Suspectat de conducere in stare de ebrietate, capitanul James French, investigator-șef la Omucideri in Departamentul de Poliție din Oklahoma City, a fost reținut de sergentul Chris Skinner, relateaza Fox News . Imaginile cu momentul arestarii au fost difuzate chiar de poliție. Skinner l-a oprit pe French…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier au oprit pentru control pe DJ178 din Balaceana, un moped condus de catre un localnic de 23 de ani. Procedand la verificarea sa in baza de date, s-a stabilit faptul ca acesta nu poseda permis pentru nicio categorie de vehicule. Totodata,…

- VIDEO| Un bucureștean s-a ales cu permisul suspendat și amenda dupa ce a fost prins mergand cu spatele pe A1 Turda-Sebeș VIDEO| Un bucureștean s-a ales cu permisul suspendat și amenda dupa ce a fost prins mergand cu spatele pe A1 Turda-Sebeș La data de 10 martie 2023, in urma unei sesizari privind faptul…

- Poliiti din cadrul Poliiei Oraului Ianca au oprit în trafic un tânr în vârst de 22 de ani din satul TîrleleFiliu în timp ce conducea un autoturism pe DN 2B în oraul Ianca în ziua e sâmbt 18 februarie 2023. oferul a fost testat cu aparatul Drug Test iar &i...

- Politistii de la Sectia 14 din Bucuresti au prins in flagrant doi barbati suspectati de inselaciuni prin metoda „Accidentul”, iar ulterior au pus in aplicare cinci mandate de perchezitie domiciliara, a anuntat, joi, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB). „Astfel, la data de 12…

- Zi cu ghinion duminica, 5 februarie a.c., pentru un baimarean care la ora 14.01, a fost oprit pe DN 1 C, in localitatea salajeana Barsau Mare, de polițiștii Serviciului Rutier Salaj. Aceștia au identificat la volan un maramureșean de 35 de ani, in timp ce conducea un autoturism, avand suspendat dreptul…