Jucătorii vor putea plăti cu cardul în agențiile Loteriei Române Loteria Romania intra, in sfarșit, in secolul 21 și va accepta plata cu cardul in cele aproape o mie de agenții din toata țara. Pana acum, cei care nu aveau cash dar doreau sa cumpere un bilet de 6 din 49 o puteau face la chioșcurile autorizate, precum cele InMedia. Compania Nationala Loteria Romana SA a incheiat un contract cu CEC Bank SA avand ca obiect Servicii de acceptare a platilor cu carduri prin intermediul echipamentelor POS instalate la punctele de vanzare produse loto. In baza acestui contract, pana la sfarsitul lunii februarie, se vor instala echipamente POS in agentiile loto proprii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

