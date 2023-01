Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Balint da semne ca vrea sa se intoarca acasa de la București, acum, inainte de a face 60 de ani. Fostul mare fotbalist ar vrea sa se implice in antrenorat și sa coordoneze echipa Sangeorz-Baiului, Hebe. Gavrila Pele Balint s-a nascut pe 3 Ianuarie 1963, la Sangeorz-Bai. A jucat la echipa locala,…

- Politehnica Timisoara a anuntat azi primele despartiri, dintr-o serie de plecari care se pare ca va fi (iarasi) ampla. Dupa sezonul de toamna dezastruos in Liga 2, alb-violetii s-au inteles pana acum in aceasta iarna in privinta rezilierii cu trei componenti sositi in vara, cu totii jucatori straini:…

- Liga Naționala de handbal masculin programeaza in acest final de an alte doua etape din retur. In prima dintre ele, SCM Politehnica Timișoara va juca sambata, de la ora 17, in sala "Constantin Jude", cu Potaissa Turda.

- Medicamentele esențiale dispar din farmacii, iar pacienții sunt nevoiți sa iși intrerupa tratamentul. Dana Budeanu ii cere demisia lui Rafila pe motiv ca nu a facut nimic. Peste 70% din pacienții cu boli cronice au nevoie de medicamentele generice. Pastilele inlocuitoare sunt mult mai scumpe, iar in…

- Echipa masculina de handbal SCM Politehnica Timisoara a ramas fara antrenor principal, dupa ce Attila Horvath si-a prezentat, luni, 14 noiembrie, demisia din functie. Decizia vine in urma infrangerii de duminica, 24-25 (14-13) cu CSM Vaslui, pe teren propriu. In clasamentul Ligii Nationale, Poli Timisoara…

- Poli Iași a invins in deplasarea de la Dumbravița, scor 3-0, reușind sa urce pe poziția a treia a clasamentului ligii secunde. Metaloglobus caștiga și parasește ultima poziție, pe care coboara Politehnica Timișoara.

- Duminica, 2 octombrie:Csikszereda Miercurea Ciuc – Universitatea Cluj 1-0LPS Banatul Timisoara – UTA Arad 0-0CFR Cluj – Universitatea Craiova 3-3ACS Kids Tampa Brasov – Ripensia Timișoara 1-5FC Arges – Sepsi Sfantu Gheorghe 3-1Poli Timișoara – Viitorul Cluj Clasament:1.UTA Arad 17 (19-5)2.CFR Cluj 14…