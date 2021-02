Stiri pe aceeasi tema

- Piata spatiilor de birouri din Bucuresti a inregistrat in 2020 un volum total de tranzactii de aproximativ 240.000 mp, un nivel similar cu cel din 2015, arata datele firmei de consultanta imobiliara CBRE. Conform unui comunicat al companiei, dezvoltatorul local One United a fost, alaturi de fondurile…

- Dezvoltatorul imobiliar suedez Skanska a vandut cladirile de birouri Campus 6.2 si Campus 6.3 catre austriecii de la S Immo, dezvoltatorul care detine mallul Sun Plaza din Bucuresti, intr-o tranzactie de 97 milioane de euro, potrivit Mediafax. Aceasta este prima achizitie a S IMMO de la Skanska…