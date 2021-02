Stiri pe aceeasi tema

- Romania va intalni Kosovo pe 10 si 14 martie, in preliminariile Campionatului European. Tricolorii ocupa locul doi in grupa, iar handbalistii din Kosovo sunt ultimii in ierarhie. Reunirea lotului Romaniei are loc pe 4 martie, la Bucuresti. Echipa nationala masculina de handbal a Romaniei continua campania…

- Imperial Wet Miercurea Ciuc a preluat șefia clasamentului Ligii I de futsal dupa disputarea la Galați a primului turneu din faza play-off. Ciucanii au caștigat partidele cu FK Odorheiu Secuiesc (scor 8-2) și Autobergamo Deva (5-0) și au remizat, scor 4-4, cu gazda turneului, United Galați. Harghitenii…

- Naționala feminina de baschet a Romaniei joaca in grupa D a preliminariilor Campionatului European din 2021, alaturi de Cehia, Italia și Danemarca. Runda a 5-a, penultima, se va derula joi, 4 februarie, la „City Arena" din Istanbul, cu partidele: Romania – Cehia, de la ora 14:00 și Italia – Danemarca,…

- Nu e nevoie sa privim fotbalul feminin din Romania in profunzime ca sa ne dam seama ca acest sport inseamna doar pasiune. Pentru multe dintre practicantele din campionatul romanesc recompensa acestei pasiuni nu se masoara neaparat in bani pentru ca relativ puține cluburi iși platesc jucatoarele. In…

- Naționala de futsal a țarii noastre iși incepe la finele lunii ianuarie campania de calificare pentru turneul final al Campionatului European din 2022. Tricolorii fac parte din grupa a 4-a preliminara și vor diputa primul meci la 28 ianuarie, pe teren propriu, contra Serbiei. Din grupa mai fac parte…

- Luni seara, echipa Romaniei a susținut ultimul meci din grupa D a Campionatului European de handbal feminin, impotriva Norvegiei, in fața careia a pierdut cu 28-20 (13-13). Diferența de scor este puțin mincinoasa, echipa Romaniei avand 45 de minute de joc de la egal la egal cu nordicele, doar ca ratarile…

- Naționala Romaniei face parte din grupa D a Campionatului European de handbal feminin din acest an, alaturi de Norvegia, Germania și Polonia, grupa ale carei meciuri se desfașoara in orașul danez Kolding. Runda a 2-a a avut loc sambata, 5 decembrie, cu jocurile: Polonia – Romania 24-28 (FOTO, aici Cristina…

- Reprezentativa tricolora s-a impus, sambata seara, la Kolding (Danemarca) in fața Poloniei cu scorul de 28-24, intr-un meci din cadrul grupei D a Campionatului European de handbal feminin. La pauza, Polonia a condus cu 15-11. Cristina Neagu, cu 8 goluri (4 din aruncari de la 7 metri) a fost cea mai…