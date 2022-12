Jucătoarea de tenis care atrage toate privirile cu decolteul ei. Ultima poză i-a uluit total pe fanii ei FOTO Jucatoarea de tenis care atrage toate privirile cu decolteul ei. Ultima poza pe care a publicat-o pe rețelele sociale i-a lasat pe fanii sai fara cuvinte. Utilizatorii online nu s-au putut abține și au inceput sa faca mici glume pe seama bustului sau. Nu este prima data cand sportiva se afișeaza in ținute provocatoare. FOTO […] The post Jucatoarea de tenis care atrage toate privirile cu decolteul ei. Ultima poza i-a uluit total pe fanii ei FOTO appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

