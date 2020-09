CHIȘINAU, 10 sept - Sputnik. Cel mai greu in timpul campaniei electorale le este celor care reprezinta puterea, iar cel mai simplu - reprezentanților opoziției care nu au fost niciodata la putere. Daca in cazul primilor electoratul poate avea mai multe pretenții legate de ceea ce a reușit sau nu sa realizeze candidatul in timpul exercitarii funcției sale, atunci in cazul celorlalți electoratul face aprecieri doar in baza promisiunilor facute, nu a faptelor concrete. Declarațiile au fost facute de catre politologul Victor Juc in studioul Radio Sputnik Moldova. © Sputnik / Miroslav Rotari Din…