- Romania a obtinut, marti, cel mai bun rezultat al sau de pana acum la editia de iarna a Jocurilor Olimpice de Tineret de la Lausanne, locul 11 in proba de stafeta mixta la schi alpinism. Larisa Daniela Cosofret, George Petrut Cotinghiu, Anca Alexandra Olaru si Constantin Surdu au ocupat locul 11…

- Larisa Daniela Cosofret a reusit, luni, cel mai bun rezultat al Romaniei de pana acum la editia de iarna a Jocurilor Olimpice de Tineret de la Lausanne, locul 14 in proba de sprint feminin la schi alpinism, cu timpul de 3 min 45 sec 60/100. Anca Alexandra Olaru a ocupat locul 21, cu timpul de 4 min…

- Diana Andreea Rentea a reusit cea mai buna clasare a unui sportiv roman in ziua a doua a Jocurilor Olimpice de Tineret, editia de iarna, de la Lausanne, locul 29 in combinata feminina, sambata, in concursul de schi alpin. Romanca a fost cronometrata cu timpul de 1 min 45 sec 18/100, din 32 de schioare…

- Constantin Surdu a reusit cea mai buna clasare a unui sportiv roman in prima zi a Jocurilor Olimpice de Tineret, in editia de iarna. Romanul s-a clasat pe locul 14 vineri, la Lausanne, in proba individuala masculina la schi alpinism . Surdu a fost cronometrat cu timpul de 55 min 56 sec 52/100, in timp…

- Petre Apostol Maine, de la ora 10.00, delegația Romaniei la Jocurile Olimpice de Tineret, ediția de iarna, va fi prezentata in cadrul unei ceremonii oficiale organizata la Complexul Olimpic Sydney 2000, din Izvorani. Ediția de anul acesta (a treia din istorie) a competiției olimpice destinate sportivilor…