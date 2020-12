Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai bogat om din Brazilia, bancherul Joseph Safra, a murit joi la varsta de 82 de ani, din cauze naturale, in orasul Sao Paulo, au anuntat intr-un comunicat reprezentantii bancii care ii poarta numele, informeaza AFP. Nascut in 1938 la Beirut, membru al comunitatii evreiesti libaneze,…

- Ivatherm implinește 15 ani de cand ne rasfața cu produse dermatocosmetice de calitate, care imbina ingredientele naturale și inovațiile in cosmetologie. Cu un milion de produse fabricate anual, 50 de angajați și 65 de formule cosmetice, Ivatherm face concurența serioasa brandurilor internaționale de…

- Zilele trecute o stire a facut ocolul pamantului, devenind mai virala decat vaccinurile anti-Covid care par sa invadeze piata. Rudy Giuliani, primar al New York-ului in timpul atacurilor teroriste din11 septembrie 2001, avocat si sustinator al presedintelui Donald Trump, a avut neplacuta surpriza de…

- Un elicopter al forțelor internaționale de menținere a pacii s-a prabușit in peninsula Sinai din Egipt, joi, iar 8 dintre cei aflați la bord au murit. Șase dintre morți sunt cetațeni americani, informeaza NBC.

- Alte 935 de cazuri noi, 9 de importde cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate vineri, 6 noiembrie, in Republica Moldova, (Franța-2, Egipt-2, Italia-1, Romania-1, Federația Rusa-1, Turcia-1, Ucraina-1), in urma efectuarii a 3019, dintre care primar – 2752 si

- Sud-coreeanul Lee Kun-hee, presedintele Samsung Group, a murit, duminica, la 78 de ani. Cauza decesului nu a fost anuntata, insa, in urma unui atac de cord suferit in 2014, Lee era imobilizat la pat. El era cel mai bogat om din Coreea de Sud, cu o avere de 21 de miliarde de dolari. Lee a fost al treilea…

- Fregata "Regina Maria" pleaca sambata, 24 octombrie, din portul militar Constanta, pentru a se integra in gruparea navala permanenta NATO SNMG-2 (Standing NATO Maritim Group). Nava va desfasura, in perioada 27 octombrie - 7 decembrie, misiuni de supraveghere a traficului naval si de descurajare a unor…

- Cel putin 44 de persoane si-au pierdut viata in cateva zile in Turcia in urma intoxicarii cu alcool contrafacut, politia operand mai multe arestari si confiscand tone de alcool de contrabanda, potrivit postului de televiziune national TRT, informeaza DPA.Din 9 octombrie, cel putin 30 de persoane…