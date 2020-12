Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump a declarat joi ca nu are "nimic de a face" cu potentiala urmarire in justitie a fiului presedintelui-ales al SUA Joe Biden, Hunter, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Intr-o postare pe Twitter, Trump a afirmat ca nu este implicat in nicio ancheta…

- Presedintele american în exercitiu Donald Trump a facut aluzie marti ca ar putea candida din nou la presedintia SUA în 2024, afirmând în fata invitatilor la o receptie privata la Casa Alba ca, daca actiunile de contestare a rezultatului votului esueaza anul acesta, "ne vedem…

- Trump: Acest scrutin este departe de a se fi incheiat! Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, și-a proclamat, sambata, victoria in scrutinul prezidential, dupa ce marile televiziuni și agenții de presa l-au dat caștigator in fața lui Donald Trump . „Sunt modest si onorat de increderea pe care…

- Presedintele in exercitiu al SUA, republicanul Donald Trump, a avertizat sambata ca scrutinul prezidential este departe de a se fi incheiat, dupa ce mass media americane l-au declarat castigator al alegerilor din 3 noiembrie pe candidatul democrat Joe Biden, transmite Reuters. Trump a anuntat ca echipa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat duminica ca nu vede nimic ilegal in legaturile de afaceri trecute ale lui Hunter Biden cu Ucraina sau Rusia, exprimandu-si dezacordul fata de una dintre liniile de atac ale presedintelui american Donald Trump in alegerile prezindentiale din Statele Unite,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si adversarul sau democrat, Joseph Biden, s-au acuzat reciproc, in cadrul dezbaterii electorale, ca au primit fonduri din surse suspecte, in special din China si Rusia.Citește și: SUA au luat decizia care provoaca ALERTA la Beijing: președintele Chinei amenința…

- Familia Biden se afla in centrul unui scandal legat de bani pe care fiul candidatului democrat la presedintia SUA i-ar fi luat din Ucraina, traficand influenta tatalui sau. Mare parte din presa americana incearca sa ingroape povestea, insa liderii republicani anunta ca reteaua de coruptiei a familiei…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat miercuri decizia retelelor sociale Twitter si Facebook de a limita distribuirea unui controversat articol despre legaturile dintre adversarul sau democrat la alegerile prezidentiale, Joe Biden, si o companie din domeniul gazelor naturale din Ucraina suspectata…