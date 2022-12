Stiri pe aceeasi tema

- Romania se va implica in procesul de reconstructie a Ucrainei prin proiecte dirijate de Comisia Europeana, ca parte comuna a efortului Uniunii Europene, dar si prin proiecte care s-ar putea derula "sub steag romanesc", a declarat pentru AGERPRES ambasadorul Romaniei in Ucraina, Alexandru Victor Micula.…

- Partenerii internationali trebuie sa sustina in continuare Ucraina, in contextul in care tara se pregateste sa isi continue lupta impotriva invaziei Rusiei, pe durata lunilor de iarna care se apropie, a declarat, joi, inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politica externa, noteaza RADOR…

- O noua misiune de instruire pentru militarii ucraineni a Uniunii Europene a primit unda verde din partea ministrilor de externe, luni, la Luxemburg, informeaza DPA.

- Un fond european destinat ajutarii statelor membre ale Uniunii Europene (UE) sa-si inlocuiasca armamentul pe care-l trimit in Ucraina este tot mai putin in masura sa acopere un aflux de cereri de rambursare - si nici macar n-a facut prima plata, relateaza site-ul Politico, scrie News.ro.

- Anexarea de catre Rusia a patru teritorii ucrainene ocupate face 'aproape' imposibil sfarsitul razboiului in Ucraina, a apreciat sambata seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, transmite AFP.

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a anuntat marti, in Parlamentul European, ca le va propune statelor membre sa acorde o noua finantare pentru furnizarea de armament Ucrainei, informeaza AFP.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov a refuzat vineri sa comenteze problema contraofensivei Forțelor Armate ale Ucrainei in teritoriile ocupate de ruși pe frontul de sud, potrivit Pravda Ucraineana. Ucraina și l-a inaintat Ministerului Apararii al Federației Ruse.

- Forțele ucrainene au desfașurat o „operațiune speciala” in regiunea Zaporojie, ocupata de ruși, și au distrus baza in care se aflau toate buletinele de vot destinate unui viitor referendum pentru anexarea la Federația Rusa, potrivit unui anunț al Direcției Principale de Informații (GUR) a Ucrainei,…