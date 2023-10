Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, se va deplasa in China saptamana viitoare, dupa doua vizite amanate, transmite vineri AFP, citand un responsabil european de la Bruxelles.O prima vizita, prevazuta la mijlocul lunii aprilie, a fost amanata dupa ce Borrell a fost depistat pozitiv…

- Cele patru țari din UE care boicoteaza Ucraina: ce a facut RomaniaToate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (UE) au trimis reprezentanti la Kiev la reuniunea ministrilor de Externe din Uniune, declara un oficial european pentru CNN, informeaza News.ro.Insa doar 23 dintre Cei 27 si-au trimis…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a anuntat luni ca ministrii de externe din Uniunea Europeana se intalnesc la Kiev intr-o demonstratie de sprijin pentru Ucraina. „Avem o reuniune istorica a ministrilor de externe din UE aici, in Ucraina, tara candidata si viitoare membra a UE. Suntem aici…

- Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat duminica, in timpul unei vizite la Kiev, ca Ucraina are nevoie de mai mult ajutor militar și a promis sprijinul continuu al UE, noteaza Reuters. “Ucraina are nevoie de mai mult ajutor cat mai repede”, a spus el intr-o declarație postata…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell a recunoscut marti ca, in pofida milioanelor de euro cheltuite in Sahel, europenii au esuat in consolidarea democratiei in aceasta regiune, unde au avut loc o serie de lovituri de stat militare, dintre care ultima in Niger, informeaza AFP.

- Seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, a dezvaluit marti identitatea unui cetatean suedez detinut in Iran de peste 500 de zile, precizand ca este vorba despre diplomatul european Johan Floderus, informatie pe care Stockholm a refuzat deocamdata sa o confirme, transmite

- Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, spaniolul Josep Borrell, a apreciat ca invadarea Ucrainei de catre Rusia lasa in urma "crime de razboi de proportii istorice, comparabile doar cu cele din al Doilea Razboi Mondial".

- Ministrul chinez de externe, Wang Yi, i-a invitat duminica, 6 august, pe șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, și delegația acestuia sa efectueze o vizita oficiala in toamna, dupa ce Beijingul a anulat deplasarea acestora planificata inițial pentru luna iulie, scrie Politico.Vizita…