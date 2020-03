Stiri pe aceeasi tema

- Jose Mourinho si staff-ul sau tehnic incep de luni antrenamente video cu jucatorii echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, pentru a-i mentine in forma fizica, in contextul pandemiei de coronavirus care a suspendat Premier League cel putin pana la 30 aprilie, relateaza Reuters.Jucatorii…

- Norwich City a eliminat-o aseara din optimile Cupei Angliei pe Tottenham Hotspur, echipa antrenata de Jose Mourinho (57 de ani), cu scorul de 2-1 dupa penalty-uri. Eroul partidei a fost Tim Krul (31 de ani), portarul olandez al lui Norwich, cel care a reușit sa apere doua penalty-uri, pe langa nenumaratele…

- Tottenham a fost invinsa, duminica, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (1-2), de echipa Wolverhampton, in etapa a XXVIII-a din Premier League.Jucatorii antrenati de Jose Mourinho au condus la pauza cu 2-1, dupa golurile marcate de Bergwijn '13 si Aurier '45. Oaspetii au marcat o data in prima…

- Tottenham Hotspur a obtinut o victorie pe muchie de cutit in Premier League. Trupa lui Jose Mourinho a invins-o pe Aston Villa in deplasare, scor 3-2. Toby Alderweireld a fost in prim plan in primele minute ale partidei.

- Antrenorul echipei engleze de fotbal Tottenham Hotspur, portughezul Jose Mourinho, a criticat arbitrajul video (VAR), in ciuda victoriei londonezilor in fata lui Manchester City (2-0), duminica, in etapa a 25-a din Premier League. "Eu credeam ca voi fi un mare fan al VAR, asa cum am fost…

- Echipa Tottenham Hotspur a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-0, formatia Manchester City, duminica seara, in ultimul meci al etapei a 25-a a campionatului de fotbal al Angliei. Tottenham, pregatita de portughezul Jose Mourinho, a deschis scorul in minutul 63, prin olandezul Steven Bergwijn, transferat…

- Tottenham Hotspur a invins-o pe Manchester City, duminica, pe teren propriu, scor 2-0, intr-un meci contand pentru runda cu numarul 25 din Premier League. Echipa lui Jose Mourinho a urcat pe locul cinci, in timp ce formația lui Pep Guardiola ramane pe poziția secunda, la 22 de puncte de Liverpool,…

- Un fan al echipei Norwich City a lasat prin testament 100 de lire sterline pentru ca jucatorii sa bea în cinstea sa, relateaza bbc.com. Barrie Greaves a murit la 28 decembrie, la vârsta de 83 de ani.Greaves a decedat în ziua meciului disputat de Norwich City cu Tottenham,…